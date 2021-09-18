10 глубоководных чудовищ из коллекции таксидермиста, которые заставят вас вздрогнуть от ужаса

В аккаунте Йеруна monster_fish_taxidermy собраны не только фотографии глубоководных существ, но и короткие справки, благодаря которым каждый сможет разобраться в этих монстрах.

Настоящее глубоководное чудовище... Малакост

Фото © Instagram / monster_fish_taxidermy

"Эта рыба чрезвычайно хрупкая, поэтому она очень сложно поддаётся таксидермии. Малакосты — глубоководные хищники. Их челюсти так широко открываются, что в них может влезть даже относительно крупная добыча. Кроме того, рот не покрыт кожей, а длинные игольчатые зубы — хорошее подспорье для того, чтобы поймать добычу и проглотить её целиком".

Голова атлантической рыбы-волка рекордных размеров. В длину он был 120 см, а весил 17 кг

Фото © Instagram / monster_fish_taxidermy

Большеголовый алепизавр

Фото © Instagram / monster_fish_taxidermy

"Только что закончил таксидермическую обработку своей первой рыбы-ланцета. Эту рыбу иногда называют каннибалом, потому что внутри многих пойманных представителей этого вида уже были другие ланцетные рыбы... Они могут вырастать до 215 сантиметров в длину и весить под девять килограммов. Обитают в глубинах океана до 1830 метров".

Глубоководная рыба-саблезуб. Длинные зубы на его верхней челюсти изогнуты для того, чтобы ни одна жертва не смогла сбежать

Фото © Instagram / monster_fish_taxidermy

Ужасающая пасть миноги (кровососущий паразит)

Фото © Instagram / monster_fish_taxidermy

"Эта особь была более 120 сантиметров в длину и толщиной с человеческую руку. Их пасть полна острых как бритва зубов и предназначена для того, чтобы прочно цепляться к рыбе. Затем он использует свой язык (на котором также много зубов!), чтобы проткнуть плоть рыбы и пить её кровь. Иногда они нападают и на людей...".

"Представитель пегасовых. Очень необычная и красивая рыба"

Фото © Instagram / monster_fish_taxidermy

Паяра, рыба-вампир, или скумбриевидный гидролик

Фото © Instagram / monster_fish_taxidermy

"Настоящее чудовище... из глубин мутных рек Амазонки. Большие передние зубы длиной более пяти сантиметров! Этот экземпляр прибыл из Гайаны".

"Я только что расправился с этим большим плекостомусом. Результатом я очень доволен, особенно тем, как получились плавники. Это разновидность бронированного сома, обитающая в Южной Америке"

Фото © Instagram / monster_fish_taxidermy

Представитель троешипых рыб

Фото © Instagram / monster_fish_taxidermy

"На этот раз рыба не с огромными зубами, а рыба с тремя длинными острыми шипами на теле вместо спинного и брюшных плавников. Впрочем, острые и массивные зубы у них тоже есть. Ими они едят моллюсков с твёрдой оболочкой и ракообразных".

Гимантолоф

Фото © Instagram / monster_fish_taxidermy