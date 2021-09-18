10 глубоководных чудовищ из коллекции таксидермиста, которые заставят вас вздрогнуть от ужаса
Пару лет назад немецкий таксидермист решил завести аккаунт в "Инстаграме", чтобы делиться результатами своей работы. Теперь на него подписаны десятки тысяч человек, и вы поймёте почему.
В аккаунте Йеруна monster_fish_taxidermy собраны не только фотографии глубоководных существ, но и короткие справки, благодаря которым каждый сможет разобраться в этих монстрах.
Настоящее глубоководное чудовище... Малакост
"Эта рыба чрезвычайно хрупкая, поэтому она очень сложно поддаётся таксидермии. Малакосты — глубоководные хищники. Их челюсти так широко открываются, что в них может влезть даже относительно крупная добыча. Кроме того, рот не покрыт кожей, а длинные игольчатые зубы — хорошее подспорье для того, чтобы поймать добычу и проглотить её целиком".
Голова атлантической рыбы-волка рекордных размеров. В длину он был 120 см, а весил 17 кг
Большеголовый алепизавр
"Только что закончил таксидермическую обработку своей первой рыбы-ланцета. Эту рыбу иногда называют каннибалом, потому что внутри многих пойманных представителей этого вида уже были другие ланцетные рыбы... Они могут вырастать до 215 сантиметров в длину и весить под девять килограммов. Обитают в глубинах океана до 1830 метров".
Глубоководная рыба-саблезуб. Длинные зубы на его верхней челюсти изогнуты для того, чтобы ни одна жертва не смогла сбежать
Ужасающая пасть миноги (кровососущий паразит)
"Эта особь была более 120 сантиметров в длину и толщиной с человеческую руку. Их пасть полна острых как бритва зубов и предназначена для того, чтобы прочно цепляться к рыбе. Затем он использует свой язык (на котором также много зубов!), чтобы проткнуть плоть рыбы и пить её кровь. Иногда они нападают и на людей...".
"Представитель пегасовых. Очень необычная и красивая рыба"
Паяра, рыба-вампир, или скумбриевидный гидролик
"Настоящее чудовище... из глубин мутных рек Амазонки. Большие передние зубы длиной более пяти сантиметров! Этот экземпляр прибыл из Гайаны".
"Я только что расправился с этим большим плекостомусом. Результатом я очень доволен, особенно тем, как получились плавники. Это разновидность бронированного сома, обитающая в Южной Америке"
Представитель троешипых рыб
"На этот раз рыба не с огромными зубами, а рыба с тремя длинными острыми шипами на теле вместо спинного и брюшных плавников. Впрочем, острые и массивные зубы у них тоже есть. Ими они едят моллюсков с твёрдой оболочкой и ракообразных".
Гимантолоф
"Должно быть, самый странный вид глубоководных рыб, над которым я когда-либо работал. Рыба-удильщик с двумя огромными серебристыми приманками на голове. Они сделаны из какой-то странной светоотражающей кожи, которая на самом деле до сих пор светится (но это очень трудно уловить на камеру)".
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