"Путешественник во времени" выложил запись с рычанием монстра, которого дайверы найдут через два года

"Путешественник" начал вести свои соцсети всего пару месяцев назад, но за это время успел наделать много шума — в своих аккаунтах аноним раскрывает факты из будущего... которые, очевидно, для него являются прошлым. На днях блогер поделился аудиозаписью, которая якобы сделана на глубине нескольких тысяч километров в Северном Ледовитом океане.

26 января 2023 года учёные NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) отправятся на секретную миссию. Они обнаружат аномально большое углубление под водой в Северном Ледовитом океане

По словам автора поста, рычание "глубоководного монстра", которое отчётливо слышно в последние 10 секунд ролика, так перепугало учёных и мировое правительство, что они изо всех сил попытаются скрыть свои находки уже через пару лет.

Стоит ли говорить, что верить в реальность записи не приходится. Но, судя по реакции пользователей соцсети, их это не особо волнует. За пару дней ролик посмотрело больше миллиона человек, пишет Daily Star.