"Путешественник во времени" выложил запись с рычанием монстра, которого дайверы найдут через два года
Пользователь TikTok timetraveler2582, который утверждает, что он — путешественник во времени из 2582 года, поделился записью рычания "глубоководного монстра", да не простого, а из 2023 года. Что это на самом деле, пока не выяснили, но звучит ужасно.
Кадры из видео © YouTube / BBC Earth
"Путешественник" начал вести свои соцсети всего пару месяцев назад, но за это время успел наделать много шума — в своих аккаунтах аноним раскрывает факты из будущего... которые, очевидно, для него являются прошлым. На днях блогер поделился аудиозаписью, которая якобы сделана на глубине нескольких тысяч километров в Северном Ледовитом океане.
Кадры из видео © TikTok / timetraveler2582
26 января 2023 года учёные NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) отправятся на секретную миссию. Они обнаружат аномально большое углубление под водой в Северном Ледовитом океане
По словам автора поста, рычание "глубоководного монстра", которое отчётливо слышно в последние 10 секунд ролика, так перепугало учёных и мировое правительство, что они изо всех сил попытаются скрыть свои находки уже через пару лет.
Стоит ли говорить, что верить в реальность записи не приходится. Но, судя по реакции пользователей соцсети, их это не особо волнует. За пару дней ролик посмотрело больше миллиона человек, пишет Daily Star.
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Гиф © Giphy
И записи "из 2023-го", и все остальные посты timetraveler2582 больше похожи на записки сумасшедшего, но это не мешает блогеру иметь большой успех в соцсети. Ему понадобилось всего два месяца, чтобы обзавестись аудиторией почти в 700 тысяч человек, которые охотно верят всему, что он публикует.
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