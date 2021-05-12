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"Путешественник во времени" выложил запись с рычанием монстра, которого дайверы найдут через два года

Пользователь TikTok timetraveler2582, который утверждает, что он — путешественник во времени из 2582 года, поделился записью рычания "глубоководного монстра", да не простого, а из 2023 года. Что это на самом деле, пока не выяснили, но звучит ужасно.

12 мая 2021, 11:46

Кадры из видео © YouTube / BBC Earth

"Путешественник" начал вести свои соцсети всего пару месяцев назад, но за это время успел наделать много шума — в своих аккаунтах аноним раскрывает факты из будущего... которые, очевидно, для него являются прошлым. На днях блогер поделился аудиозаписью, которая якобы сделана на глубине нескольких тысяч километров в Северном Ледовитом океане.

Кадры из видео © TikTok / timetraveler2582

26 января 2023 года учёные NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) отправятся на секретную миссию. Они обнаружат аномально большое углубление под водой в Северном Ледовитом океане

timetraveler2582

По словам автора поста, рычание "глубоководного монстра", которое отчётливо слышно в последние 10 секунд ролика, так перепугало учёных и мировое правительство, что они изо всех сил попытаются скрыть свои находки уже через пару лет.

Стоит ли говорить, что верить в реальность записи не приходится. Но, судя по реакции пользователей соцсети, их это не особо волнует. За пару дней ролик посмотрело больше миллиона человек, пишет Daily Star.

Я верю, что всё, что ты постишь, сбудется!

girlylaylaaa

Гиф © Giphy

И записи "из 2023-го", и все остальные посты timetraveler2582 больше похожи на записки сумасшедшего, но это не мешает блогеру иметь большой успех в соцсети. Ему понадобилось всего два месяца, чтобы обзавестись аудиторией почти в 700 тысяч человек, которые охотно верят всему, что он публикует.

15 нелепых иллюстраций из прошлого, показывающих, как наши предки представляли будущее

15 нелепых иллюстраций из прошлого, показывающих, как наши предки представляли будущее

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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