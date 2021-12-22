Постпред РФ Грызлов обвинил Киев в нежелании соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Киевские власти не соблюдают никаких практических действий по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооружённых сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договорённостями порядок открытия ответного огня. Будем ждать практических действий Украины", — сказал Борис Грызлов по итогам последнего заседания.

Он уточнил, что представители Киева в ходе переговоров продолжают блокировать любые мирные инициативы республик Донбасса.