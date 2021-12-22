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Постпред РФ Грызлов обвинил Киев в нежелании соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Он уточнил, что украинская сторона в ходе переговоров продолжает блокировать любые мирные инициативы ДНР и ЛНР.

22 декабря, 20:07
<p>Борис Грызлов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Борис Грызлов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Киевские власти не соблюдают никаких практических действий по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооружённых сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договорённостями порядок открытия ответного огня. Будем ждать практических действий Украины", сказал Борис Грызлов по итогам последнего заседания.

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Он уточнил, что представители Киева в ходе переговоров продолжают блокировать любые мирные инициативы республик Донбасса.

Лайф напоминает, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неисполнение Минских соглашений ведёт к усилению напряжённости в Европе. Реализация этих договорённостей является наилучшей гарантией безопасности Киеву от России, отметил представитель Кремля.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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