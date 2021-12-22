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Песков заявил о заинтересованности России и Китая друг в друге

По его словам, добросовестные отношения двух государств строятся на принципах взаимоуважения.

22 декабря, 20:12
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия и Китай заинтересованы друг в друге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, экономики этих двух стран являются взаимодополняющими.

"Это отношения стратегического партнёрства. Фактически мы союзники с нашими китайскими коллегами. И эти отношения основаны на принципах взаимного уважения, взаимного доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга и уважении интересов друг друга", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

Пресс-секретарь президента уверен, что именно такая основа и позволяет развивать добросовестные отношения между Россией и Китаем. Он подчеркнул, что эти страны заинтересованы друг в друге.

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"Мы заинтересованы друг в друге. У нас, наверное, взаимодополняющие экономики", резюмировал Песков.

А ранее Лайф рассказывал, что китайский лидер Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между странами. Он также отметил, что, несмотря на большие перемены в мире, отношения между Россией и Китаем показали свою крепкую жизнеспособность.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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