Песков заявил о заинтересованности России и Китая друг в друге

Россия и Китай заинтересованы друг в друге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, экономики этих двух стран являются взаимодополняющими.

"Это отношения стратегического партнёрства. Фактически мы союзники с нашими китайскими коллегами. И эти отношения основаны на принципах взаимного уважения, взаимного доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга и уважении интересов друг друга", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

Пресс-секретарь президента уверен, что именно такая основа и позволяет развивать добросовестные отношения между Россией и Китаем. Он подчеркнул, что эти страны заинтересованы друг в друге.

"Мы заинтересованы друг в друге. У нас, наверное, взаимодополняющие экономики", — резюмировал Песков.