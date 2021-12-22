Глава МИД ФРГ Бербок заявила о консенсусе с Шольцем по "Северному потоку – 2"

Между главой МИД Германии Анналеной Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем достигнут консенсус по вопросу запуска "Северного потока – 2". Об этом рассказала сама министр в интервью Die Zeit.

"Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь чётко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства", — отметила она.

Процесс сертификации был недавно приостановлен из-за того, что у Федерального сетевого агентства возникли возражения по правовым аспектам, напомнила Бербок. Она также сообщила изданию, что ЕС переработал свою Газовую директиву, так как заинтересован в том, чтобы энергию не использовали как оружие для дестабилизации Европы. Энергетическая безопасность будет играть важную роль при рассмотрении вопроса о российской газовой магистрали, уточнила глава немецкого внешнеполитического ведомства.