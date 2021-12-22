Глава МИД ФРГ Бербок заявила о консенсусе с Шольцем по "Северному потоку – 2"
Она призналась, что ранее они с канцлером занимали по этому вопросу разные позиции, однако смогли договориться.
Анналена Бербок. Фото © ТАСС / OMER MESSINGER
Между главой МИД Германии Анналеной Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем достигнут консенсус по вопросу запуска "Северного потока – 2". Об этом рассказала сама министр в интервью Die Zeit.
"Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь чётко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства", — отметила она.
Процесс сертификации был недавно приостановлен из-за того, что у Федерального сетевого агентства возникли возражения по правовым аспектам, напомнила Бербок. Она также сообщила изданию, что ЕС переработал свою Газовую директиву, так как заинтересован в том, чтобы энергию не использовали как оружие для дестабилизации Европы. Энергетическая безопасность будет играть важную роль при рассмотрении вопроса о российской газовой магистрали, уточнила глава немецкого внешнеполитического ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что немецкий политик Брайнингер призвал канцлера "поправить" главу МИД ФРГ Бербок. Парламентарий считает, что заявления и действия министра по отношению к России "не внушают оптимизма".
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