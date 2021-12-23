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Глава офиса Зеленского: Контактная группа решила вернуться к режиму тишины в Донбассе

Он также выразил надежду, что прекращение огня на этот раз будет устойчивым и жители региона насладятся мирными рождественскими и январскими праздниками.

22 декабря, 21:12
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4317095115011004&set=pb.100001316744918.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрій Єрмак</a></p>

Фото © Facebook / Андрій Єрмак

Все стороны Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины решили вернуться к режиму тишины и соблюдать договорённости о мерах по прекращению огня от 22 июля 2020 года. О таких итогах переговоров заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения окупились... Это шаг к деэскалации на востоке. Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан", — написал Ермак у себя на странице в "Фейсбуке".

Он также отметил, что ближайшие рождественские и январские праздники должны быть мирными, и пожелал, чтобы в Донбассе наконец восторжествовала тишина.

Постпред РФ Грызлов обвинил Киев в нежелании соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Постпред РФ Грызлов обвинил Киев в нежелании соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Об этом же заявил и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Микко Киннунен. Однако в Донбассе уточнили, что представители Киева отвергли несколько их предложений. По словам министра иностранных дел ДНР Владислава Дейнего, украинская сторона упорно блокирует согласование проекта заявления о механизмах, обеспечивающих соблюдение перемирия.

Ранее Лайф рассказывал, что украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе. Так, вооружение армии Украины сегодня насчитывает почти 100 пусковых установок "Джавелин" и 500 ракет к ним.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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