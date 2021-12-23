Глава офиса Зеленского: Контактная группа решила вернуться к режиму тишины в Донбассе

Все стороны Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины решили вернуться к режиму тишины и соблюдать договорённости о мерах по прекращению огня от 22 июля 2020 года. О таких итогах переговоров заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения окупились... Это шаг к деэскалации на востоке. Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан", — написал Ермак у себя на странице в "Фейсбуке".

Он также отметил, что ближайшие рождественские и январские праздники должны быть мирными, и пожелал, чтобы в Донбассе наконец восторжествовала тишина.

Об этом же заявил и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Микко Киннунен. Однако в Донбассе уточнили, что представители Киева отвергли несколько их предложений. По словам министра иностранных дел ДНР Владислава Дейнего, украинская сторона упорно блокирует согласование проекта заявления о механизмах, обеспечивающих соблюдение перемирия.