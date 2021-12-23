ВОЗ рекомендовала не проводить повсеместную вакцинацию детей и подростков от ковида

На сегодняшний день повсеместная вакцинация против ковида среди детей и подростков не рекомендуется. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Хотя многие страны далеки от достижения целевого показателя охвата в 40% к концу 2021 года, другие страны провели вакцинацию намного выше этого порогового значения, уже охватывая детей и внедряя обширные программы ревакцинации", — говорится в заявлении ВОЗ по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE).

В сообщении отмечается, что наряду с тем, что вариативность вакцины растёт, распределение происходит неравномерно. Страны с более низким уровнем дохода сталкиваются с непредсказуемыми и нерегулярными поставками. ВОЗ отмечает, что справедливо было бы сначала охватить группы высокого риска для первоочередного применения вакцины против коронавируса. Кроме того, вероятность тяжёлого течения заболевания у детей и подростков является небольшой, уточнили в организации.