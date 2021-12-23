Песков назвал "Спутник" наиболее эффективной против омикрон-штамма ковида вакциной

Против нового штамма коронавируса "омикрон" наиболее эффективными являются "Спутник V" и "Спутник лайт", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И "Спутник", и "Спутник лайт" — даже сейчас уже специалистам понятно, что они, наверное, в мире наиболее эффективны против нового штамма "омикрон", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Лайф писал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону". Нейтрализующих антител к новому варианту ковида даже больше, чем к исходному штамму коронавируса.