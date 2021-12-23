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Песков назвал "Спутник" наиболее эффективной против омикрон-штамма ковида вакциной

По словам представителя Кремля, этот момент очевиден и понятен уже всем специалистам.

22 декабря, 22:15
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/sputnikvaccine/photos/297526735386700" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Спутник V</a></p>

Фото © Facebook / Спутник V

Против нового штамма коронавируса "омикрон" наиболее эффективными являются "Спутник V" и "Спутник лайт", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И "Спутник", и "Спутник лайт" — даже сейчас уже специалистам понятно, что они, наверное, в мире наиболее эффективны против нового штамма "омикрон", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона"

Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона"

Ранее Лайф писал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону". Нейтрализующих антител к новому варианту ковида даже больше, чем к исходному штамму коронавируса.

До этого РФПИ заявил, что "Спутник V" даёт устойчивый ответ к "омикрону" и защищает от тяжёлых форм ковида. В фонде также считают, что бустер "Спутник лайт" сильно повышает эффективность других вакцин, а совместная эффективность препаратов может достичь более 80%.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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