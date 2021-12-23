Песков назвал "Спутник" наиболее эффективной против омикрон-штамма ковида вакциной
По словам представителя Кремля, этот момент очевиден и понятен уже всем специалистам.
Фото © Facebook / Спутник V
Против нового штамма коронавируса "омикрон" наиболее эффективными являются "Спутник V" и "Спутник лайт", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И "Спутник", и "Спутник лайт" — даже сейчас уже специалистам понятно, что они, наверное, в мире наиболее эффективны против нового штамма "омикрон", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Лайф писал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону". Нейтрализующих антител к новому варианту ковида даже больше, чем к исходному штамму коронавируса.
До этого РФПИ заявил, что "Спутник V" даёт устойчивый ответ к "омикрону" и защищает от тяжёлых форм ковида. В фонде также считают, что бустер "Спутник лайт" сильно повышает эффективность других вакцин, а совместная эффективность препаратов может достичь более 80%.
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