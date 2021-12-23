Marvel выпустила первый тизер-трейлер фильма "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия"
Премьера картины запланирована на весну 2022 года. Зрители увидят на экранах героя Бенедикта Камбербэтча с 6 мая.
Кадр видео © YouTube "MARVEL Россия"
Студия Marvel выпустила дебютный тизер-трейлер фильма "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия". Ролик появился как в англоязычной, так и в русской версии на официальных каналах.
В ролике доктора Стрэнджа предупреждают об опасностях, связанных с нарушениями стабильности мироустройства и вмешательством в мультивселенные. Далее на экране появляются кадры изменённого мира, оказавшегося под влиянием действий главного героя. По сюжету становится ясно, что главной угрозой для мира станет сам Доктор Стрэндж. А точнее, одна из его версий в параллельном мире, с которой он и будет бороться.
Посмотреть картину можно будет в кинотеатрах с 6 мая 2022 года. Её режиссёром выступил Сэм Рэйми, снявший "Человека-паука" с Тоби Магуайром. Помимо Элизабет Олсен и Бенедикта Камбербэтча в фильме снялись Рейчел Макадамс, Бенедикт Вонг и Чиветел Эджиофор.
Ранее Лайф рассказывал, что Sony показала трейлер сиквела мультфильма "Человек-паук. Через вселенные". Отмечается, что у продолжения будет две части, первая из них выйдет в кинотеатрах в октябре 2022 года.
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