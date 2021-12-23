Marvel выпустила первый тизер-трейлер фильма "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия"

Студия Marvel выпустила дебютный тизер-трейлер фильма "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия". Ролик появился как в англоязычной, так и в русской версии на официальных каналах.

В ролике доктора Стрэнджа предупреждают об опасностях, связанных с нарушениями стабильности мироустройства и вмешательством в мультивселенные. Далее на экране появляются кадры изменённого мира, оказавшегося под влиянием действий главного героя. По сюжету становится ясно, что главной угрозой для мира станет сам Доктор Стрэндж. А точнее, одна из его версий в параллельном мире, с которой он и будет бороться.

Посмотреть картину можно будет в кинотеатрах с 6 мая 2022 года. Её режиссёром выступил Сэм Рэйми, снявший "Человека-паука" с Тоби Магуайром. Помимо Элизабет Олсен и Бенедикта Камбербэтча в фильме снялись Рейчел Макадамс, Бенедикт Вонг и Чиветел Эджиофор.