Зампостпреда США при ООН Миллс пригрозил РФ "масштабными последствиями" из-за Украины

России грозят "масштабные последствия" и "суровая цена" из-за Украины. С соответствующим заявлением выступил заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс.

"Устав ООН запрещает угрозы силой или использование силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечёт высокую цену в ответ", — говорится в его заявлении.

При этом Миллс призвал Россию к деэскалации конфликта, заявил о необходимости работать по дипломатическим каналам и обеспечить транспарентность своей военной активности.