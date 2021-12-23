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Ковальчук оценил вероятность участия Овечкина в Олимпиаде в Пекине

Ранее стало известно, что игроки НХЛ не смогут поехать на Игры в Китай по решению лиги.

23 декабря, 10:14

Александр Овечкин. Фото © ТАСС / АР / Nick Wass

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил вероятность участия в Олимпийских играх капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, несмотря на решение НХЛ не ехать в Пекин.

"Сможем ли мы заявить Овечкина, если владелец "Вашингтона" его отпустит? Сложный вопрос. Сейчас не хотелось бы это обсуждать. Если будут новости — мы скажем. Сейчас мы вилами по воде будем писать. Преждевременное заявление", — заявил Ковальчук.

Без Овечкина, но в статусе фаворитов: Что значит для сборной России по хоккею отказ НХЛ от Олимпиады в Пекине

Без Овечкина, но в статусе фаворитов: Что значит для сборной России по хоккею отказ НХЛ от Олимпиады в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что НХЛ официально объявила об отказе от участия игроков лиги в Олимпиаде в Пекине из-за ситуации с коронавирусом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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