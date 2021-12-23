Ковальчук оценил вероятность участия Овечкина в Олимпиаде в Пекине

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил вероятность участия в Олимпийских играх капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, несмотря на решение НХЛ не ехать в Пекин.

"Сможем ли мы заявить Овечкина, если владелец "Вашингтона" его отпустит? Сложный вопрос. Сейчас не хотелось бы это обсуждать. Если будут новости — мы скажем. Сейчас мы вилами по воде будем писать. Преждевременное заявление", — заявил Ковальчук.