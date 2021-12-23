Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объясняет, может ли певица Ольга Бузова принять участие в пресс-конференции Владимира Путина. Видео © LIFE

Спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев перед началом пресс-конференции президента России Владимира Путина ответил на вопрос Лайфа о том, могла ли принять участие в мероприятии известная певица Ольга Бузова.

"Во-первых, это надо спрашивать у неё. Я не очень понимаю, с чем связаны постоянные вопросы про Бузову, как будто у нас что-то происходило в эфире. Как известно — ничего не происходило. Где мы все, а где Ольга? Мы её старательные ученики. Я очень надеюсь, что мы что-нибудь забацаем. Не на прямой линии, так на какой-нибудь другой", — заявил Губерниев.

Комментатор также заметил, что он ждёт этого момента и надеется, что когда-то он произойдёт.