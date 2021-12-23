"Мы её ученики": Губерниев рассказал, есть ли место для Бузовой на пресс-конференции Путина
"Голос русского биатлона" также надеется, что в скором времени ему удастся что-нибудь придумать с певицей.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объясняет, может ли певица Ольга Бузова принять участие в пресс-конференции Владимира Путина. Видео © LIFE
Спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев перед началом пресс-конференции президента России Владимира Путина ответил на вопрос Лайфа о том, могла ли принять участие в мероприятии известная певица Ольга Бузова.
"Во-первых, это надо спрашивать у неё. Я не очень понимаю, с чем связаны постоянные вопросы про Бузову, как будто у нас что-то происходило в эфире. Как известно — ничего не происходило. Где мы все, а где Ольга? Мы её старательные ученики. Я очень надеюсь, что мы что-нибудь забацаем. Не на прямой линии, так на какой-нибудь другой", — заявил Губерниев.
Комментатор также заметил, что он ждёт этого момента и надеется, что когда-то он произойдёт.
Напомним, 14 июня во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста дном. Днём ранее в интервью она рассказала, что перед эфиром не знала о том, что вести его будет именно Губерниев, и призналась, что комментатор её ненавидит с давних пор.
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