Путин рассказал об успешной работе специалистов из РФ в ЮАР по изучению омикрон-штамма

"Продолжается борьба (с коронавирусной инфекцией. — Прим. Лайфа). Мы знаем и об опасностях распространения "омикрона", нового штамма. Думаю, что в ходе сегодняшней встречи ещё удастся об этом поговорить. Как вы знаете, группа наших учёных, специалистов находится в Южно-Африканской Республике, где, собственно, и был обнаружен этот штамм. Они там работают и работают успешно", — отметил глава государства.