Путин рассказал об успешной работе специалистов из РФ в ЮАР по изучению омикрон-штамма
Российский лидер отметил, что мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусной инфекцией.
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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о работе российских специалистов в ЮАР по изучению нового омикрон-штамма коронавируса.
"Продолжается борьба (с коронавирусной инфекцией. — Прим. Лайфа). Мы знаем и об опасностях распространения "омикрона", нового штамма. Думаю, что в ходе сегодняшней встречи ещё удастся об этом поговорить. Как вы знаете, группа наших учёных, специалистов находится в Южно-Африканской Республике, где, собственно, и был обнаружен этот штамм. Они там работают и работают успешно", — отметил глава государства.
Лайф напоминает: на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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