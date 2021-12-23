Учёные Имперского колледжа узнали, что заражение "омикроном" реже ведёт к госпитализации
Кроме того, вероятность остаться в больнице более чем на одну ночь падает почти наполовину.
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Пациенты, которые заразились новым штаммом коронавируса "омикрон", реже попадают в больницу, чем при инфицировании "дельтой". К такому выводу пришли учёные из Имперского колледжа Лондона.
В своей работе, как пишет газета Daily Telegraph, исследователи сравнили течение болезни у 56 тысяч заражённых "омикроном" пациентов с 269 тысячами инфицированных индийским штаммом. Выяснилось, что риски попасть в больницу снижаются на 15–20%, а вероятность остаться в госпитале более чем на одну ночь падает на 40–45%.
В свою очередь, шотландские учёные установили, что риск госпитализации заразившихся штаммом "омикрон" на две трети ниже, чем у инфицированных "дельтой". При этом авторы исследования признали, что охват научных изысканий был не очень большим, ведь проанализировали они данные лишь 15 госпитализированных в регионе пациентов, уточнив, что при "дельте" в больницах было бы около 47 человек.
Лайф напоминает, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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