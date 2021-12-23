Учёные Имперского колледжа узнали, что заражение "омикроном" реже ведёт к госпитализации

В своей работе, как пишет газета Daily Telegraph, исследователи сравнили течение болезни у 56 тысяч заражённых "омикроном" пациентов с 269 тысячами инфицированных индийским штаммом. Выяснилось, что риски попасть в больницу снижаются на 15–20%, а вероятность остаться в госпитале более чем на одну ночь падает на 40–45%.

В свою очередь, шотландские учёные установили, что риск госпитализации заразившихся штаммом "омикрон" на две трети ниже, чем у инфицированных "дельтой". При этом авторы исследования признали, что охват научных изысканий был не очень большим, ведь проанализировали они данные лишь 15 госпитализированных в регионе пациентов, уточнив, что при "дельте" в больницах было бы около 47 человек.