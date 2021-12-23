Невролог Будик назвал причины головной боли на морозе

Если человек выходит на улицу и чувствует головную боль при резком изменении температуры воздуха, это не является грозной патологией, считает невролог, нейрофизиолог Александр Будик. По его словам, такая реакция связана с чувствительностью рецепторов кожи.

"Это реакция организма на температурные показатели. По всей коже головы располагаются рецепторы, при повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, поэтому может возникнуть головная боль. Чтобы не допустить этого, важно надевать шапку", — посоветовал Будик в интервью радио Sputnik.

Причиной головной боли на морозе не является состояние сосудов головного мозга — у них своя особенная регуляция, продолжил врач. Если артериальное давление у человека не повышено до 200 мм, системы, которые стабилизируют кровоток, работают адекватно. Только выше этого показателя происходит срыв. Однако есть люди, которые сталкиваются с особым видом симптомов, возникающих от холода, добавил Будик.

"Это головная боль, которая появляется при поедании чего-то холодного, например мороженого. Чувствительные окончания в ротовой полости так сильно раздражаются, что начинается головная боль, это особенный симптом", — заключил Будик.