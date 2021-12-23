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Псаки рассказала о планах Байдена на первое Рождество в качестве президента США

А до Нового года американский лидер планирует посетить штат Делавэр, где в городе Уилмингтоне находится его родной дом.

23 декабря, 00:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10156568417491104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Своё первое Рождество в качестве президента США Джо Байден планирует отметить в Белом доме в кругу родных и близких, сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

"Завтра вы его увидите. Мы ещё дорабатываем детали его графика, но он будет завтра находиться здесь, в Белом доме, работая", — сказала официальный представитель главы администрации США на брифинге.

Псаки также отметила, что Байден какое-то время между Рождеством и Новым годом проведёт в штате Делавэр, где в городе Уилмингтоне находится родной дом президента.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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