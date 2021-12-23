Псаки рассказала о планах Байдена на первое Рождество в качестве президента США
А до Нового года американский лидер планирует посетить штат Делавэр, где в городе Уилмингтоне находится его родной дом.
Фото © Facebook / Joe Biden
Своё первое Рождество в качестве президента США Джо Байден планирует отметить в Белом доме в кругу родных и близких, сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.
"Завтра вы его увидите. Мы ещё дорабатываем детали его графика, но он будет завтра находиться здесь, в Белом доме, работая", — сказала официальный представитель главы администрации США на брифинге.
Псаки также отметила, что Байден какое-то время между Рождеством и Новым годом проведёт в штате Делавэр, где в городе Уилмингтоне находится родной дом президента.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Лайфу, как Путин встретит Рождество. Обычно глава государства в этот праздник посещает храмы за пределами столицы.
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