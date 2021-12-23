Представитель ПФР Тарасова напомнила условия назначения пенсии в 2022 году
Если для выплат по инвалидности возраст получателя значения не имеет, то вот страховая "выставляет" определённые критерии.
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В 2022 году право на страховую пенсию будут иметь женщины 56,5 года и мужчины 61,5 года. Помимо указанного возраста среди условий получения средств также числится наличие необходимого стажа и определённой величины индивидуального пенсионного коэффициента, напомнила россиянам заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.
"Ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будут увеличиваться, пока не станут равными 15 и 30 соответственно", — рассказала Тарасова агентству "Прайм".
Тарасова также пояснила, что для получения права на страховую пенсию в следующем году необходимо иметь не менее 13 лет стажа и величину индивидуального пенсионного коэффициента 23.4, а она напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем. Если пенсионных коэффициентов и стажа будет не хватать для получения страховой пенсии, то назначение выплат отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет "заработано", отметила эксперт. А если этого не удастся достичь по истечении пяти лет, то гражданина ждёт социальная пенсия вместо страховой, добавила представитель ПФР. Она также заметила, что для выплат по инвалидности возраст получателя значения не имеет.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Предполагается, что это позволит увеличить на 772,9 миллиарда рублей доходы бюджета ПФР.
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