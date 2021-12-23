В Лаборатории Касперского предупредили об умении мошенников обходить СМС-подтверждение

Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию для подтверждения платежей в Интернете. Злоумышленники одновременно проводят фейковую операцию на фишинговом сайте, стилизованном под оплату ОСАГО, и реальный перевод денег.

"После того как пользователь указывает на ресурсе данные карты, злоумышленники инициируют не оплату, а запрос на списание денег с этой карты. На этом этапе у них есть всё необходимое для перевода, кроме проверочного кода. В этот момент пользователь находится на страничке ожидания "Формируется СМС". За это время к нему приходит сообщение. Пользователю кажется, что это СМС для оплаты", — пояснил газете "Известия" руководитель отдела развития методов фильтрации контента в Лаборатории Касперского Алексей Марченко.

Он подчеркнул, что, когда пользователь вводит СМС-код на страничке, которая появилась после ожидания, злоумышленники завершают атаку, подтверждая перевод денег, который они инициировали на своей стороне. Между тем россияне в большинстве своём уже научились выявлять телефонных мошенников и не называют им коды подтверждения операций, заверил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. В то же время пользователи уверены, что применение двухфакторной аутентификации повышает безопасность операций, и могут проявлять беспечность. В банках посоветовали внимательно читать сообщения с кодом подтверждения.