Работающих на Украине женщин обязали вставать на воинский учёт

Министерство обороны Украины расширило перечень отраслей и профессий, женщин из которых будут ставить на воинский учёт. Об этом говорится в опубликованном приказе.

"Главнокомандующему Вооружённых сил Украины обеспечить в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего приказа приведение нормативно-правовых актов в соответствие с этим приказом... Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования", — сказано в документе.

Работодатель должен проконтролировать постановку его сотрудниц, чья специальность соответствует указанному перечню, на учёт. А при приёме на работу нанимателю теперь необходимо проверять соответствующую отметку. Кроме того, на воинскую обязанность влияет состояние здоровья, которое определит военно-врачебная комиссия, а также предельный возраст — 60 лет. В списке указаны, в частности, программисты, врачи, юристы, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и отелей, журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики, аналитики, финансисты, учёные, менеджеры разного профиля и ветеринары.

Уклонение от этого повлечёт за собой административную ответственность в виде штрафа для работодателя в размере от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (от 187 до 312 долларов).