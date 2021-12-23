Режим ЧС объявлен в Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1
Температура воздуха в городе — около минус 30 градусов. Работа детских садов и школ приостановлена.
Фото © VK / Город Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов ввёл режим чрезвычайной ситуации в городе Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Уточняется, что на электростанции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, вследствие чего отключено четыре котла.
"Решением главы Бурятии Алексея Цыденова введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС), создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии", — говорится в сообщении.
Специалисты приступили к ремонтным работам, на их время в части районов города снизят подачу тепла. Также приостановлена работа детских садов и школ. На данный момент в столице Бурятии минус 29 градусов.
В городской администрации уточнили, что возгорание на ТЭЦ ликвидировано. Сейчас идут восстановительные работы, а циркуляция по теплотрассам города осуществляется.
Ранее Лайф рассказывал, что в Якутии почти 80 тысяч человек остались без электричества из-за аварии. Протяжённость повреждённой линии составляет 120 километров. Пострадавшие районы были обеспечены резервными источниками питания.
Комментариев: 0