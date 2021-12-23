Режим ЧС объявлен в Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1

Глава Бурятии Алексей Цыденов ввёл режим чрезвычайной ситуации в городе Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Уточняется, что на электростанции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, вследствие чего отключено четыре котла.

"Решением главы Бурятии Алексея Цыденова введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС), создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии", — говорится в сообщении.

Специалисты приступили к ремонтным работам, на их время в части районов города снизят подачу тепла. Также приостановлена работа детских садов и школ. На данный момент в столице Бурятии минус 29 градусов.

В городской администрации уточнили, что возгорание на ТЭЦ ликвидировано. Сейчас идут восстановительные работы, а циркуляция по теплотрассам города осуществляется.