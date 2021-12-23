Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО не обсуждать предложения РФ по безопасности
Он уверен, что Россия якобы планирует "нападение" на Украину в течение ближайших месяцев и это, по его словам, может изменить ситуацию во всём регионе.
Фото © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization
Странам НАТО не следует начинать переговоры по предложенным Россией взаимным гарантиям безопасности в Европе. Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Единственные переговоры, которые мы хотим наблюдать, это о возможности укрепления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Чёрного моря в Румынии и доходит до Эстонии", — заявил Ландсбергис в интервью газете Times.
При этом он уверен, что нужно, наоборот, укреплять позиции НАТО в регионе и оказывать военную помощь Украине. Глава литовского МИД считает, что Россия якобы планирует "нападение" на Украину в течение ближайших месяцев и это, по его словам, может изменить ситуацию в области безопасности во всём регионе.
"Все доказательства указывают на то, что намерение настоящее, и нам нужно подготовиться к этому. Также возможно, что это намерение — не просто атаковать, но и в действительности изменить ситуацию в области безопасности всего региона", — добавил он.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с НАТО по предложениям РФ в сфере безопасности состоятся в январе. Площадка, по его словам, будет задействована для обсуждения второго документа и проекта соглашения между сторонами.
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