Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО не обсуждать предложения РФ по безопасности

Странам НАТО не следует начинать переговоры по предложенным Россией взаимным гарантиям безопасности в Европе. Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Единственные переговоры, которые мы хотим наблюдать, это о возможности укрепления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Чёрного моря в Румынии и доходит до Эстонии", — заявил Ландсбергис в интервью газете Times.

При этом он уверен, что нужно, наоборот, укреплять позиции НАТО в регионе и оказывать военную помощь Украине. Глава литовского МИД считает, что Россия якобы планирует "нападение" на Украину в течение ближайших месяцев и это, по его словам, может изменить ситуацию в области безопасности во всём регионе.

"Все доказательства указывают на то, что намерение настоящее, и нам нужно подготовиться к этому. Также возможно, что это намерение — не просто атаковать, но и в действительности изменить ситуацию в области безопасности всего региона", — добавил он.