Трамп объяснил, почему не помиловал Ассанжа и Сноудена

Бывший президент США Дональд Трамп объяснил, что не решил вопрос с уголовным преследованием бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за того, что у произошедшего с ними есть две разные перспективы.

"С одной стороны, это вроде шпионская история происходит, а с другой — у тебя кто-то, кто разоблачил реальную коррупцию. У меня было ощущение, я не скажу, о котором из них, но у меня было ощущение в отношении одного сильнее, чем в отношении другого", — сказал Трамп в беседе с журналистом издания Daily Wire.

Бывший президент США не исключил того, что мог пойти на помилование Ассанжа и Сноудена, но при этом не уточнил, к кому из них у него возникла большая симпатия.

"Я мог бы сделать это, но, скажем так, были люди по обеим сторонам проблемы, хорошие люди. И плохие люди на одной стороне. Но я решил, пусть действие продолжается, пусть суд разберётся. И я думаю, суд это и делает", — сказал Трамп.

Лайф напоминает, что в 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, а после того, как его лишили убежища, его арестовала британская полиция. В начале декабря Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться его выдачи с момента задержания в 2019 году.