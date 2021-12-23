Американский регулятор одобрил таблетку от ковида компании Pfizer

Американский медицинский регулятор FDA разрешил использовать для лечения от коронавируса первый пероральный противовирусный препарат в виде таблетки, разработанной компанией Pfizer. Об этом говорится в соответствующем релизе.

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное применение Paxlovid компании Pfizer", — говорится в документе.

Уточняется, что он предназначен для пациентов в возрасте 12 лет и старше с положительными результатами тестирования, а также находящихся в группе высокого риска тяжёлой формы заболевания. При этом средство будет отпускаться только по рецепту, оно показано к применению сразу после диагностирования CoViD-19 или в течение пяти дней после появления его симптомов.

Регулятор предупреждает о возможных побочных эффектах в виде нарушения вкусовых ощущений, диареи, высокого давления и болей в мышцах. Исследования, которые проводились до появления штамма "омикрон", демонстрировали, что Paxlovid снижает риски госпитализации или смерти от коронавируса на 89%. Также отмечается, что таблетка не заменяет вакцинацию против CoViD-19 и бустерную дозу тем, кому они рекомендованы.