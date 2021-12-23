Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала время проявления симптомов при "омикроне"
При этом быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при новой разновидности вируса, уточнила она.
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Симптомы при заражении коронавирусом нового типа "омикрон" могут проявиться уже на следующий день, а инкубационный период сократился и составляет от трёх до шести дней. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора — доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта", — сказала Руженцова в беседе с РИА "Новости".
При этом специалист обратила внимание на тот факт, что рост числа заболевших в целом ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при "омикроне" по сравнению с "дельтой".
Лайф напоминает, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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