Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала время проявления симптомов при "омикроне"

Симптомы при заражении коронавирусом нового типа "омикрон" могут проявиться уже на следующий день, а инкубационный период сократился и составляет от трёх до шести дней. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора — доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта", — сказала Руженцова в беседе с РИА "Новости".