Путин: Реальные доходы россиян выросли на 3,5%
Также, по данным президента, инфляция в стране ожидается на уровне 8%, это больше, чем ожидалось.
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Президент РФ Владимир Путин начал пресс-конференцию с ответа на вопрос о том, как пандемия коронавируса затронула экономику. В связи с этим он привёл показатели по инфляции и росту доходов граждан.
По его данным, инфляция в России ожидается на уровне 8%, это больше, чем ожидалось, отмечает президент. А реальные доходы россиян выросли по итогам года на 3,5%, но не у всех категорий граждан.
Ранее Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Предполагается, что это позволит увеличить на 772,9 миллиарда рублей доходы бюджета ПФР.
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