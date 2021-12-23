Путин: Реальные доходы россиян выросли на 3,5%

Президент РФ Владимир Путин начал пресс-конференцию с ответа на вопрос о том, как пандемия коронавируса затронула экономику. В связи с этим он привёл показатели по инфляции и росту доходов граждан.

По его данным, инфляция в России ожидается на уровне 8%, это больше, чем ожидалось, отмечает президент. А реальные доходы россиян выросли по итогам года на 3,5%, но не у всех категорий граждан.