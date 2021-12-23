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Путин: Реальные доходы россиян выросли на 3,5%

Также, по данным президента, инфляция в стране ожидается на уровне 8%, это больше, чем ожидалось.

23 декабря, 09:25
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Президент РФ Владимир Путин начал пресс-конференцию с ответа на вопрос о том, как пандемия коронавируса затронула экономику. В связи с этим он привёл показатели по инфляции и росту доходов граждан.

По его данным, инфляция в России ожидается на уровне 8%, это больше, чем ожидалось, отмечает президент. А реальные доходы россиян выросли по итогам года на 3,5%, но не у всех категорий граждан.

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Ранее Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Предполагается, что это позволит увеличить на 772,9 миллиарда рублей доходы бюджета ПФР.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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