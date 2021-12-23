Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года ожидается на уровне 4,5%
К настоящему моменту он составляет 4,6%. Глава государства подчеркнул, что уровень спада экономики в РФ гораздо ниже, чем в других странах.
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Рост валового внутреннего продукта России по итогам 2021 года ожидается на уровне 4,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на 17-й ежегодной большой пресс-конференции.
"Рост ВВП по итогам года в России ожидается 4,5%", — сказал глава государства.
А ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей. На данный момент этот показатель остановился на отметке 4,3–4,4%, отметил российский лидер.
Напомним, в середине октября в Минэкономразвития оценивали рост ВВП по итогам года в 4,2%. При этом в ноябре глава государства указывал, что рост ВВП России по итогам года составит до 4,7%.
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