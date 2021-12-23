Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года ожидается на уровне 4,5%

Рост валового внутреннего продукта России по итогам 2021 года ожидается на уровне 4,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на 17-й ежегодной большой пресс-конференции.

"Рост ВВП по итогам года в России ожидается 4,5%", — сказал глава государства.