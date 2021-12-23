Путин: Российская экономика на фоне пандемии восстановилась гораздо быстрее, чем в других странах

Уровень спада российской экономики в разгар коронавирусной пандемии составил 3%, что гораздо ниже, чем в других ведущих экономиках мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в самом начале своей большой пресс-конференции в четверг.

"Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие развитые экономики мира. Уровень спада экономики составил три процента, что гораздо ниже, чем в ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны", — заключил российский лидер.