Путин: Российская экономика на фоне пандемии восстановилась гораздо быстрее, чем в других странах
По словам президента, уровень спада экономики составил три процента, что гораздо ниже, чем в ведущих экономиках мира.
Пресс-конференция с президентом РФ © LIFE
Уровень спада российской экономики в разгар коронавирусной пандемии составил 3%, что гораздо ниже, чем в других ведущих экономиках мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в самом начале своей большой пресс-конференции в четверг.
"Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие развитые экономики мира. Уровень спада экономики составил три процента, что гораздо ниже, чем в ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны", — заключил российский лидер.
Ранее Путин рассказал о вынужденной поддержке экономики РФ "накачкой деньгами". При этом российский лидер отметил, что власти делали это гораздо более осмотрительно, чем зарубежные страны.
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