У полузащитника сборной России Головина не подтвердился коронавирус
Ранее он был вынужден пропустить последний матч своей команды из-за сомнительного теста на заболевание.
Александр Головин. Фото © ТАСС / АР / Panoramic
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает "Матч ТВ".
У футболиста не наблюдается никаких симптомов заболевания. Добавим, что Головин был вынужден пропустить матч с "Ренном" из-за сомнительного теста на ковид, хотя изначально россиянина включили в заявку на игру.
Добавим, что в этом сезоне Головин забил три гола и отдал пять результативных передач в 23 матчах за "Монако".
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