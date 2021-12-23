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У полузащитника сборной России Головина не подтвердился коронавирус

Ранее он был вынужден пропустить последний матч своей команды из-за сомнительного теста на заболевание.

23 декабря, 09:14

Александр Головин. Фото © ТАСС / АР / Panoramic

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает "Матч ТВ".

У футболиста не наблюдается никаких симптомов заболевания. Добавим, что Головин был вынужден пропустить матч с "Ренном" из-за сомнительного теста на ковид, хотя изначально россиянина включили в заявку на игру.

Головин рассказал, как выдал шикарный голевой пас пяткой в последнем матче "Монако"

Головин рассказал, как выдал шикарный голевой пас пяткой в последнем матче "Монако"

Добавим, что в этом сезоне Головин забил три гола и отдал пять результативных передач в 23 матчах за "Монако".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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