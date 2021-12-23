"Думаю, что это прекрасно": Гретцки уверен, что Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ
Сейчас на счету нашего соотечественника 752 заброшенные шайбы, тогда как у великого канадца — 894.
Александр Овечкин. Фото © ТАСС / АР / Nick Wass
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки выразил мнение, что россиянин Александр Овечкин сможет побить его рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Его слова приводит The New York Times.
"Нет никаких сомнений в том, что он обойдёт меня, и я думаю, что это прекрасно. Он идёт по графику в 40–50 голов в том году или даже больше. Нет сомнений в том, что он в конце концов побьёт рекорд", — заявил Гретцки.
Без Овечкина, но в статусе фаворитов: Что значит для сборной России по хоккею отказ НХЛ от Олимпиады в Пекине
Добавим, что у продолжающего выступать за "Вашингтон" Овечкина 752 заброшенные шайбы во всех регулярных чемпионатах, тогда как у Уэйна Гретцки — 894.
Хоккей. Интересное по теме
"Спартак" по буллитам переиграл "Салават Юлаев" в ретроматче в день своего 75-летия
вчера в 18:59
Без Овечкина, но в статусе фаворитов: Что значит для сборной России по хоккею отказ НХЛ от Олимпиады в Пекине
вчера в 17:13
Овечкин, Малкин и другие остались без медалей: Хоккеисты НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине
вчера в 15:07
Комментариев: 0