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"Думаю, что это прекрасно": Гретцки уверен, что Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ

Сейчас на счету нашего соотечественника 752 заброшенные шайбы, тогда как у великого канадца — 894.

23 декабря, 08:28

Александр Овечкин. Фото © ТАСС / АР / Nick Wass

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки выразил мнение, что россиянин Александр Овечкин сможет побить его рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Его слова приводит The New York Times.

"Нет никаких сомнений в том, что он обойдёт меня, и я думаю, что это прекрасно. Он идёт по графику в 40–50 голов в том году или даже больше. Нет сомнений в том, что он в конце концов побьёт рекорд", — заявил Гретцки.

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Добавим, что у продолжающего выступать за "Вашингтон" Овечкина 752 заброшенные шайбы во всех регулярных чемпионатах, тогда как у Уэйна Гретцки — 894.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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