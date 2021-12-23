Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков пропустит Олимпиаду-2022 в Пекине
Из-за травмы колена он в ближайшее время не сможет вернуться к интенсивным нагрузкам и соревновательной практике.
Денис Юсков. Фото © ТАСС / АР / Peter Dejong
Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков заявил, что пропустит весь нынешний сезон, в том числе и Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Я прохожу курс реабилитации, поддерживаю физическую форму и тренируюсь в том режиме, в котором позволяет это делать моё колено. К сожалению, на данный момент времени моё состояние не позволяет вернуться к интенсивным нагрузкам и соревновательной практике. Вынужден буду пропустить не только Олимпийские игры в Пекине, но и весь олимпийский сезон", — сказал Юсков.
32-летний спортсмен уточнил, что решение о прекращении карьеры пока не принимал. Сейчас он сосредоточен на восстановлении после травмы.
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Юсков побеждал на чемпионатах мира на отдельных дистанциях в 2013, 2015 и 2016 годах. На каждом из этих турниров он выигрывал забег на 1500 метров.
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