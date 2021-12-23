Поклонская показала видео попытки прорыва украинца в её дом в Крыму

Попытка украинца пробраться в дом Натальи Поклонской в Крыму. Видео © Telegram / Наталья Поклонская

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская показала, как в её дом в Крыму пытался пробраться украинец. Видео она опубликовала в своём телеграм-канале. По признанию Поклонской, в особняке, кроме неё и её дочери, никого не было, мужчина же беспардонно ломился и тарабанил во все двери. "Малоприятное ощущение", — поделилась экс-депутат.

"Это незваный "гость" с Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри", — рассказала она.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина перелезает через забор и подходит к дому. При этом, по словам Поклонской, крымские правоохранители не увидели в случившемся состава преступления.

"Моего "гостя" отправили обратно на Украину — наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награждённого", — отметила посол РФ в Кабо-Верде.