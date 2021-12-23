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Обиделся на охрану: Мужчина облил бензином посетителей и дверь московского бара, после чего поджёг вход

Злоумышленника уже задержали. По его словам, всё произошло из-за конфликта с охранниками, которые его "побили чуть-чуть и выкинули".

23 декабря, 07:52

Мужчина облил бензином дверь и посетителей московского бара, после чего поджёг вход © "МВД Медиа"

Мужчина облил бензином дверь и посетителей московского бара, после чего поджёг вход © "МВД Медиа"

Минувшей ночью в Москве посетитель одного из баров после конфликта с охраной вернулся в заведение с канистрой бензина, облил дверь и стоящих рядом людей, а затем поджёг. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".

"Предварительно установлено, что среди посетителей бара возник конфликт. Один из участников ссоры вышел из заведения и через некоторое время вернулся с ёмкостью, наполненной горючей жидкостью. Разлив её перед входом в бар, а также облив находившихся там граждан, он осуществил поджог", — говорится в релизе.

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Злоумышленника уже задержали. Им оказался 48-летний мужчина. По его словам, конфликт у него возник с охранниками заведения, которые его "побили чуть-чуть и выкинули".

"Я обиделся, пошёл купил канистру бензина и поджёг вход", — пояснил мужчина, отметив, что после произошедшего пытался убежать.

При этом злоумышленник подчеркнул, что смутно помнит случившееся, а пришёл в себя только в полиции. На кадрах, опубликованных пресс-службой МВД РФ, видно, что мужчина спокойно поливает дверь из канистры, задевая при этом курящих рядом людей. А когда те пытаются убежать, начинает уже целенаправленно обливать их. После этого один из посетителей бьёт мужчину, из-за чего тот падает. Очевидцы пытаются помочь ему подняться, но тут вспыхивает огонь.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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