Обстановка на входе в выставочный зал "Манеж" перед пресс-конференцией Владимира Путина. Видео © LIFE

В "Манеже" в Москве идут последние приготовления к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, многие аккредитованные журналисты уже прибыли в выставочный центр. Лайф снял подготовку к мероприятию. Так, на входе представителей прессы встречают антиковид-кабинки. Это уникальные и безопасные приборы.













Как пояснила в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь управделами главы государства Елена Крылова, журналистов – участников пресс-конференции обрабатывают частицами серебра. Она указала, что при подготовке к мероприятию особое внимание уделили санитарно-эпидемиологическим требованиям.

"Это абсолютно безопасно, наоборот, я бы сказала, это даже полезно", — сообщила Крылова.

И отметила, что для журналистов подготовлены индивидуальные защитные маски с обработкой антибактериальным раствором наносеребра. Их разложили на стульях, расставленных на дистанции в полтора метра друг от друга. Сами репортёры уже в предвкушении начала мероприятия. Многие пришли с табличками, чтобы обратить на себя внимание и задать заготовленные вопросы. Так, на кадрах можно увидеть журналистов с плакатами "Война?", "Калининград — новый Крым", "Новый год без света", "Боль", "Я — Маша из Владивостока" и другими.















