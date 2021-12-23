Синоптик Тишковец рассказал о редкой "алмазной пыли" в атмосфере Москвы

Редкая "алмазная пыль" наблюдается в атмосфере Москвы. Об этом в посте в "Инстаграме" написал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Она образуется при почти ясном или ясном небе, потому иногда её называют "осадками ясного неба".

Как пояснил синоптик, пыль можно заметить по кратким вспышкам. Они возникают при отражении света крошечными кристаллами. Всё выглядит так, будто в воздухе сверкает множество крошечных бриллиантов. Часто "осадки ясного неба" ассоциируют с ореолами, такими как гало, ложная луна или солнце, световые столбы, указал Тишковец.

Специалист заверил, что такая пыль не опасна для людей, но проблемы могут возникнуть, например, в автоматизированных метеостанциях аэропортов при измерении видимости и нижней кромки облаков. Наиболее часто её можно наблюдать в Арктике и Антарктике. Интересно, что в некоторых внутренних районах Антарктиды алмазная пыль возникает в среднем 316 дней в году, при этом свыше 70% осадков там выпадают в виде кристаллов льда.