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Власти сообщили о состоянии девочки, найденной замёрзшей в овраге под Саратовом

Ночью малышку доставили из районной больницы в клинику в столице региона. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

23 декабря, 07:03
<p>Место, где нашли замёрзших детей под Саратовом © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место, где нашли замёрзших детей под Саратовом © Telegram / SHOT

Состояние девочки, которую накануне нашли замёрзшей в овраге в селе Прокудино Саратовской области, остаётся тяжёлым. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Пострадавшую девочку ночью из районной больницы доставили в клинику Саратова. Состояние её остаётся тяжёлым. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.

Сильно плакали и кричали: Мать замёрзших под Саратовом детей призналась, что пыталась задушить малышей шарфом

Сильно плакали и кричали: Мать замёрзших под Саратовом детей призналась, что пыталась задушить малышей шарфом

Напомним, пятилетнюю малышку вместе с её восьмилетним братом в овраге нашли вчера, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии. Мать детей уже признала вину. По словам женщины, она выгнала детей на мороз без одежды, потому что не видела для них будущего. Её задержали. Следователи возбудили в отношении горе-матери уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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