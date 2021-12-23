Власти сообщили о состоянии девочки, найденной замёрзшей в овраге под Саратовом

Состояние девочки, которую накануне нашли замёрзшей в овраге в селе Прокудино Саратовской области, остаётся тяжёлым. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Пострадавшую девочку ночью из районной больницы доставили в клинику Саратова. Состояние её остаётся тяжёлым. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.