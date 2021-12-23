Регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электричество
Ранее такая мера распространялась только на Крым и Севастополь, однако благодаря постановлению правительства соответствующая возможность появилась у всех субъектов РФ.
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Российские регионы смогут самостоятельно определять тарифы на электроэнергию. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, кабмин позволил регионам вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объёмов потребления. Соответствующие правки вносятся в постановление правительства № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике". В документе отмечается, что субъект может самостоятельно устанавливать объём потребления, который можно получить по льготному тарифу, а также определять разные тарифы для отдельных групп населения.
Отметим, что ранее данное постановление разрешало вводить различные шкалы тарифов в зависимости от объёмов потребления только в Крыму и Севастополе, а согласно текущим изменениям такая возможность появляется у всех регионов страны.
Как пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) "Российской газете", тарифы для населения не вырастут и будут установлены с учётом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан. Отмечается, что принятое постановление позволит главам регионов при необходимости пресекать злоупотребления со стороны потребителей. Также документ защитит льготные тарифы от их нецелевого коммерческого использования.
Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр России Михаил Мишустин назвал инфляцию платой за открытость российской экономики. Как указал глава кабмина, повышение общего уровня цен на товары и услуги в нашей стране в основном импортируемое.
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