Регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электричество

Российские регионы смогут самостоятельно определять тарифы на электроэнергию. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, кабмин позволил регионам вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объёмов потребления. Соответствующие правки вносятся в постановление правительства № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике". В документе отмечается, что субъект может самостоятельно устанавливать объём потребления, который можно получить по льготному тарифу, а также определять разные тарифы для отдельных групп населения.

Отметим, что ранее данное постановление разрешало вводить различные шкалы тарифов в зависимости от объёмов потребления только в Крыму и Севастополе, а согласно текущим изменениям такая возможность появляется у всех регионов страны.

Как пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) "Российской газете", тарифы для населения не вырастут и будут установлены с учётом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан. Отмечается, что принятое постановление позволит главам регионов при необходимости пресекать злоупотребления со стороны потребителей. Также документ защитит льготные тарифы от их нецелевого коммерческого использования.