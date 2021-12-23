Ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии превысил миллион рублей
Информацию о мерах по ликвидации ЧС в Улан-Удэ уже доложили в МЧС России. На данный момент проводятся работы по определению технологии восстановления кабельных линий.
Уголовное дело по статье "Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" возбудили после аварии на ТЭЦ-1 в столице Бурятии Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по республике.
"По версии следствия, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности Улан-Удэнской теплоэнергоцентрали № 1, в результате чего причинён крупный ущерб свыше одного миллиона рублей", — уточняется в сообщении ведомства.
Прокуратура Бурятии, в свою очередь, организовала проверку по факту произошедшего. В надзорном ведомстве отметили, что будет дана оценка условиям, которые способствовали возникновению аварийной ситуации, а также соблюдению законодательства о теплоснабжении. После при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщает оперативный штаб, организованный правительством региона после аварии, информацию о мерах по ликвидации ЧС в Улан-Удэ уже доложили в МЧС России. На данный момент проводятся работы по определению технологии восстановления кабельных линий. Отмечается, что регион обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения ликвидации последствий. Кроме того, на ТЭЦ-1 дополнительно уже прибыло пять цистерн с мазутом в количестве 320 тонн, также в ближайшие дни приедет десять цистерн жидкого топлива.
Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов ввёл режим чрезвычайной ситуации в городе Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1. На электростанции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, вследствие чего было отключено четыре котла. Власти города готовят пункты временного размещения людей после пожара. В мэрии просят родителей остаться с детьми дома, ведь на восстановление теплоснабжения может потребоваться шесть-семь часов.
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