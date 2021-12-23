Первый в мире электрический танкер спустили на воду в Японии
Судно способно преодолеть расстояние в 150–180 км, а для полной зарядки требуется около 10 часов.
Фото © Twitter / Splash
Японская судостроительная компания Koa Sangyou спустила на воду первый в мире танкер, работающий на электрической тяге. Это событие произошло в префектуре Кагава (остров Сикоку), сказано в сообщении корпорации.
Судно построено по заказу компании Asahi Tanker и названо в её честь — "Асахи". Длина танкера составляет 62 метра, а объём хранилищ нефтепродуктов — 1,28 тыс. кубометров. Кроме того, судно оснащено литийионными батареями общей мощностью 3480 кВт.
В корпорации рассказали, что танкер способен преодолеть расстояние в 150–180 км, а для полной зарядки ему требуется около десяти часов. Судно оснащено системами, позволяющими использовать его в качестве источника электричества во время ЧС. Кроме того, вибрация и шум от электродвигателей значительно ниже, чем от обычных, что сделает пребывание на нём более комфортным для экипажа. С марта 2022 года "Асахи" будут использовать для заправки крупных трансокеанских судов в Токийском заливе.
А ранее Лайф рассказывал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о пополнении ВМФ кораблями и подлодками в 2021 году. По его словам, до 2030 года будет построено ещё более 30 различных судов.
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