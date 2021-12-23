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Психолог Наумова назвала идеальный возраст ребёнка для встречи с Дедом Морозом

Специалист заметила, что неожиданный визит "бородатого мужчины в ярком костюме" может стать для малыша стрессом и нанести психологическую травму.

23 декабря, 05:10
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ребёнок готов к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой в четыре года при условии, что малышу предварительно расскажут об этих волшебных персонажах, считает детский и семейный психолог Наталья Наумова. Эксперт отметила, что надо показать малышу мультфильмы или кино с участием этих героев, чтобы он понял, что это добрые волшебники, которые щедро одаривают подарками, и тогда он будет ждать их с нетерпением.

"В трёхлетнем возрасте ребёнок только начинает воспринимать окружающих и играть с детьми, а в четыре он имеет больше представлений об окружающем мире. И родители лучше знают к этому времени, как он будет реагировать на чужих людей и различные события", — рассказала Наумова в интервью "Вечерней Москве".

Специалист отметила, что родителям нужно учесть, что неожиданный визит "бородатого мужчины в ярком костюме" может стать для малыша стрессом и нанести психологическую травму. Также она посоветовала при выборе артистов отдавать предпочтение адекватным персонам, за которыми не числится криминальное прошлое и слабость к алкогольным напиткам.

Стало известно, кто в России чаще всего подрабатывает Дедом Морозом и Снегурочкой

Стало известно, кто в России чаще всего подрабатывает Дедом Морозом и Снегурочкой

Ранее Лайф писал, что психолог Зберовский объяснил важность писем Деду Морозу для детей. Специалист отметил, что дети не склонны переживать, узнав, что сказочный герой является вымышленным.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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