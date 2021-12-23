Психолог Наумова назвала идеальный возраст ребёнка для встречи с Дедом Морозом

Ребёнок готов к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой в четыре года при условии, что малышу предварительно расскажут об этих волшебных персонажах, считает детский и семейный психолог Наталья Наумова. Эксперт отметила, что надо показать малышу мультфильмы или кино с участием этих героев, чтобы он понял, что это добрые волшебники, которые щедро одаривают подарками, и тогда он будет ждать их с нетерпением.

"В трёхлетнем возрасте ребёнок только начинает воспринимать окружающих и играть с детьми, а в четыре он имеет больше представлений об окружающем мире. И родители лучше знают к этому времени, как он будет реагировать на чужих людей и различные события", — рассказала Наумова в интервью "Вечерней Москве".

Специалист отметила, что родителям нужно учесть, что неожиданный визит "бородатого мужчины в ярком костюме" может стать для малыша стрессом и нанести психологическую травму. Также она посоветовала при выборе артистов отдавать предпочтение адекватным персонам, за которыми не числится криминальное прошлое и слабость к алкогольным напиткам.