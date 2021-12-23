Определены самые популярные у россиян костюмы для встречи Нового года

Чаще всего россияне для встречи Нового года покупают костюмы Снегурочки и детские наряды рождественских эльфов. Об этом свидетельствуют результаты исследования "AliExpress Россия", которые есть в распоряжении Лайфа. Отмечается, что спрос на тематические костюмы по сравнению с прошлым годом вырос в полтора раза.

Самый популярный наряд — Снегурочки — обходится от 2,5 до четырёх тысяч рублей. В него входит платье, ремешок и перчатки. А детские наряды помощников новогоднего волшебника можно приобрести за сумму от 600 до 1,3 тысячи рублей. На эти деньги можно взять комплекты из зелёного костюма с красной оторочкой, а также шляпы и обувь с белыми помпонами.

Наряд Деда Мороза обойдётся в среднем в 3,2 тысячи рублей. В него входит синтетическая борода на резинке и парик (850 рублей), набор из шубы, шапки и пояса (1,8 тысячи) и новогодний фланелевый мешок для подарков (600 рублей). При этом чаще всего составляющие приобретаются по отдельности. А вот если говорить о киногероях, то здесь пальма первенства принадлежит Гринчу — похитителю Рождества. Комплект из маски, новогодней шубы и неоновых брюк обходится в среднем в 1,2 тысячи рублей.