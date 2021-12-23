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Замдиректора Евразийского центра Харинг посоветовала Украине заминировать границу с РФ

Она уверена, что президент России Владимир Путин рассчитывает нанести сокрушительный удар по международному порядку.

23 декабря, 04:44
<p>Кадр из видео © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/903667230297669/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Державна прикордонна служба України</a></p>

Кадр из видео © Facebook / Державна прикордонна служба України

Заместитель директора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг предложила Украине заминировать границу с Россией из-за возможного "нападения" РФ. Такое мнение она высказала в статье для журнала The National Interest.

Харинг раскритиковала российского президента Владимира Путина, считая, что он "озабочен своим наследием" и уверен, что ему вряд ли кто-то может помешать. Кроме того, по мнению замдиректора, лидер РФ убеждён, что Украина является ненастоящей страной, а договориться с президентом Незалежной Владимиром Зеленским ему не удалось.

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Харинг уверена, что проекты договоров по НАТО, которые Россия недавно направила США, напоминают ультиматум и РФ намерена "нанести сокрушительный удар по международному порядку".

"Есть ли что-то, что может его удержать? Да. Ключевой момент здесь — размещение батальонов НАТО в Польше и Румынии при одновременном укреплении обороны Украины. Tомас Хэммс призвал Киев сосредоточиться на укреплении уязвимой северной границы с помощью мин, СВУ и дронов", — пишет Харинг.

Ранее Лайф рассказывал, что зампостпреда США при ООН Миллс пригрозил РФ "масштабными последствиями" из-за Украины. По словам дипломата, соблюдение суверенитета и территориальной целостности является ключевым принципом американской внешней политики и ключевым принципом ООН.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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