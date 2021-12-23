Адвокат экстрадированного в США Клюшина заявил о попытках вербовки бизнесмена спецслужбами

Адвокат экстрадированного из Швейцарии в США россиянина Владислава Клюшина Оливер Сирик заявил о том, что американские и британские спецслужбы до ареста бизнесмена пытались склонить его к сотрудничеству.

"Он воспринимался американской разведкой как человек, который может обладать конфиденциальной информацией или гостайной. Не секрет, что его компания имела ряд правительственных контрактов в России, в том числе с некоторыми национальными разведывательными службами", — сказал Сирик NBC.

По словам Сирика, случаи вербовки происходили в 2019–2020 годах во Франции и Шотландии. Адвокат бизнесмена утверждает, что Клюшин оба раза отверг предложения о сотрудничестве. Всё это свидетельствует, по мнению правозащитника, о том, что речь идёт "не о простом случае с инсайдерской торговлей".

Ранее Лайф сообщал, что в США предъявили обвинения в киберпреступлениях ещё четверым россиянам. По данным прокуратуры, трое из них причастны к хакерским действиям в финансовой сфере и проходят по тому же делу, что и экстрадированный в Америку Владислав Клюшин.