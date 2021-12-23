НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Адвокат экстрадированного в США Клюшина заявил о попытках вербовки бизнесмена спецслужбами

По его словам, россиянин воспринимался американской разведкой как человек, который может обладать конфиденциальной информацией или гостайной.

23 декабря, 04:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Адвокат экстрадированного из Швейцарии в США россиянина Владислава Клюшина Оливер Сирик заявил о том, что американские и британские спецслужбы до ареста бизнесмена пытались склонить его к сотрудничеству.

"Он воспринимался американской разведкой как человек, который может обладать конфиденциальной информацией или гостайной. Не секрет, что его компания имела ряд правительственных контрактов в России, в том числе с некоторыми национальными разведывательными службами", — сказал Сирик NBC.

В Посольстве РФ сочли экстрадицию бизнесмена Клюшина в США частью "охоты" на россиян

В Посольстве РФ сочли экстрадицию бизнесмена Клюшина в США частью "охоты" на россиян

По словам Сирика, случаи вербовки происходили в 2019–2020 годах во Франции и Шотландии. Адвокат бизнесмена утверждает, что Клюшин оба раза отверг предложения о сотрудничестве. Всё это свидетельствует, по мнению правозащитника, о том, что речь идёт "не о простом случае с инсайдерской торговлей".

Ранее Лайф сообщал, что в США предъявили обвинения в киберпреступлениях ещё четверым россиянам. По данным прокуратуры, трое из них причастны к хакерским действиям в финансовой сфере и проходят по тому же делу, что и экстрадированный в Америку Владислав Клюшин.

Напомним, Клюшина задержали в марте этого года в кантоне Вале в Швейцарии, а потом арестовали по запросу США. 18 декабря Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Его обвиняют в "инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов" при участии сообщников. Раскрывать местонахождение экстрадированного бизнесмена Швейцария отказывается.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1