Адвокат экстрадированного в США Клюшина заявил о попытках вербовки бизнесмена спецслужбами
По его словам, россиянин воспринимался американской разведкой как человек, который может обладать конфиденциальной информацией или гостайной.
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Адвокат экстрадированного из Швейцарии в США россиянина Владислава Клюшина Оливер Сирик заявил о том, что американские и британские спецслужбы до ареста бизнесмена пытались склонить его к сотрудничеству.
"Он воспринимался американской разведкой как человек, который может обладать конфиденциальной информацией или гостайной. Не секрет, что его компания имела ряд правительственных контрактов в России, в том числе с некоторыми национальными разведывательными службами", — сказал Сирик NBC.
По словам Сирика, случаи вербовки происходили в 2019–2020 годах во Франции и Шотландии. Адвокат бизнесмена утверждает, что Клюшин оба раза отверг предложения о сотрудничестве. Всё это свидетельствует, по мнению правозащитника, о том, что речь идёт "не о простом случае с инсайдерской торговлей".
Ранее Лайф сообщал, что в США предъявили обвинения в киберпреступлениях ещё четверым россиянам. По данным прокуратуры, трое из них причастны к хакерским действиям в финансовой сфере и проходят по тому же делу, что и экстрадированный в Америку Владислав Клюшин.
Напомним, Клюшина задержали в марте этого года в кантоне Вале в Швейцарии, а потом арестовали по запросу США. 18 декабря Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Его обвиняют в "инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов" при участии сообщников. Раскрывать местонахождение экстрадированного бизнесмена Швейцария отказывается.
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