НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Аналитики назвали месяцы 2022 года для самых дешёвых и дорогих поездок

При этом дешёвый билет на самолёт в определённый срок не всегда свидетельствует о том, что это самый выгодный момент для того, чтобы брать отпуск на работе.

23 декабря, 04:02
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

В следующем году самые дорогие билеты на самолёт будут в июне, августе и октябре, а самый низкий средний чек на перелёты — в первые три месяца года. К такому выводу пришли аналитики из онлайн-сервиса для бронирования билетов Ozon.Travel, результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

"Для путешествий по России самый выгодный месяц — февраль, средний чек за перелёт в одну сторону составляет не более пяти тысяч рублей, тогда как в пиковый август средняя цена на билет в одном направлении будет больше 12 тысяч рублей", отмечают авторы.

В число популярных направлений для командировок помимо Москвы и Санкт-Петербурга попали Уфа, Екатеринбург, Новый Уренгой и Казань. Однако для рабочих поездок только 30% путешественников выбирают самолёт, большинство пользуются личным транспортом, поездами или электричками. Если поездка совершается не в рабочих целях, то самые выгодные месяцы с точки зрения отпуска и полученных отпускных в 2022 году — март, сентябрь и декабрь.

"Быстрее, пожалуйста!": Путин призвал энергичнее использовать данные пандемией возможности для туризма

"Быстрее, пожалуйста!": Путин призвал энергичнее использовать данные пандемией возможности для туризма

"Мы видим, что спрос на путешествия восстанавливается, по нашим данным, количество заказов в сентябре, октябре и ноябре превышает показатели 2019 года. Доля международных перелётов хотя и остаётся незначительной, но постепенно прирастает, поэтому наш прогноз на 2022 год оптимистичный", — прокомментировал генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин.

А ранее Лайф рассказывал, что были названы самые популярные у россиян новогодние направления для путешествий. Среди зарубежных стран интерес традиционно вызывает Турция, а также Армения, Киргизия, Молдавия и Азербайджан.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1