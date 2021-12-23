Аналитики назвали месяцы 2022 года для самых дешёвых и дорогих поездок

В следующем году самые дорогие билеты на самолёт будут в июне, августе и октябре, а самый низкий средний чек на перелёты — в первые три месяца года. К такому выводу пришли аналитики из онлайн-сервиса для бронирования билетов Ozon.Travel, результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

"Для путешествий по России самый выгодный месяц — февраль, средний чек за перелёт в одну сторону составляет не более пяти тысяч рублей, тогда как в пиковый август средняя цена на билет в одном направлении будет больше 12 тысяч рублей", — отмечают авторы.

В число популярных направлений для командировок помимо Москвы и Санкт-Петербурга попали Уфа, Екатеринбург, Новый Уренгой и Казань. Однако для рабочих поездок только 30% путешественников выбирают самолёт, большинство пользуются личным транспортом, поездами или электричками. Если поездка совершается не в рабочих целях, то самые выгодные месяцы с точки зрения отпуска и полученных отпускных в 2022 году — март, сентябрь и декабрь.

"Мы видим, что спрос на путешествия восстанавливается, по нашим данным, количество заказов в сентябре, октябре и ноябре превышает показатели 2019 года. Доля международных перелётов хотя и остаётся незначительной, но постепенно прирастает, поэтому наш прогноз на 2022 год оптимистичный", — прокомментировал генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин.