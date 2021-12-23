Митрополит Иларион рассказал о возможном месте встречи патриарха Кирилла и папы Франциска
По его словам, глава РПЦ точно не поедет в Ватикан, разговор пройдёт на нейтральной территории.
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В качестве места встречи папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассматривается "третья страна". Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Мы обсуждаем сейчас возможность встречи не в России и не в Италии, а в третьей стране", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Иларион также уточнил, что патриарх Кирилл не планирует визит в Ватикан для встречи с папой. Также он не думает, что встреча вновь пройдёт в Гаване.
Напомним, о возможной встрече папы римского и патриарха Кирилла сообщалось ещё в начале октября текущего года. Тогда отмечалось, что о мероприятии станет известно незадолго до его проведения.
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