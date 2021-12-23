Митрополит Иларион рассказал о возможном месте встречи патриарха Кирилла и папы Франциска

В качестве места встречи папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассматривается "третья страна". Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Мы обсуждаем сейчас возможность встречи не в России и не в Италии, а в третьей стране", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Иларион также уточнил, что патриарх Кирилл не планирует визит в Ватикан для встречи с папой. Также он не думает, что встреча вновь пройдёт в Гаване.