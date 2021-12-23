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Митрополит Иларион рассказал о возможном месте встречи патриарха Кирилла и папы Франциска

По его словам, глава РПЦ точно не поедет в Ватикан, разговор пройдёт на нейтральной территории.

23 декабря, 03:33
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

В качестве места встречи папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассматривается "третья страна". Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Мы обсуждаем сейчас возможность встречи не в России и не в Италии, а в третьей стране", сказал он в интервью РИА "Новости".

Иларион также уточнил, что патриарх Кирилл не планирует визит в Ватикан для встречи с папой. Также он не думает, что встреча вновь пройдёт в Гаване.

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Напомним, о возможной встрече папы римского и патриарха Кирилла сообщалось ещё в начале октября текущего года. Тогда отмечалось, что о мероприятии станет известно незадолго до его проведения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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