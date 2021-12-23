Биолог Баранова назвала более подверженных постковидному синдрому людей
Данных о новой разновидности вируса — "омикроне" — пока нет, однако есть надежда на то, что после этой инфекции пациенту будет не так тяжело.
Фото © Pexels
Потерявшие обоняние из-за ковида обычно дольше переживают последствия болезни, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Всё дело в том, утверждает она, что обоняние входит в нервную систему человека. При этом информации об осложнениях именно после штамма "омикрон" на данный момент нет, уточнила специалист.
"И тем не менее для других вариантов вируса показано, что люди, у которых потеряно обоняние, более склонны к длинному ковидному хвосту", — рассказала Баранова в интервью Ura.ru.
Биолог добавила, что отсутствие среди симптомов "омикрона" потери обоняния даёт надежду, что постковидный синдром будет проходить либо легче, либо выглядеть как-то иначе. При этом она также указала на недооценённый симптом в виде очень сильной, разбивающей, тяжёлой усталости, которая сопровождает заболевание с первых дней. Учёный обратила внимание на то, что люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры тяжелее переносят подобное состояние.
Ранее Лайф писал, что главный психиатр Минздрава Кекелидзе перечислил признаки постковидного синдрома. По словам специалиста, уже нет сомнений в том, что заболевание CoViD-19 связано с центральной нервной системой.
Коронавирус: Главное
Учёные Имперского колледжа узнали, что заражение "омикроном" реже ведёт к госпитализации
сегодня в 02:28
Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала время проявления симптомов при "омикроне"
сегодня в 01:35
Глава ФМБА Скворцова рассказала о снижении вирусной нагрузки после применения "Мир-19"
вчера в 19:36
Комментариев: 0