Биолог Баранова назвала более подверженных постковидному синдрому людей

Потерявшие обоняние из-за ковида обычно дольше переживают последствия болезни, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Всё дело в том, утверждает она, что обоняние входит в нервную систему человека. При этом информации об осложнениях именно после штамма "омикрон" на данный момент нет, уточнила специалист.

"И тем не менее для других вариантов вируса показано, что люди, у которых потеряно обоняние, более склонны к длинному ковидному хвосту", — рассказала Баранова в интервью Ura.ru.

Биолог добавила, что отсутствие среди симптомов "омикрона" потери обоняния даёт надежду, что постковидный синдром будет проходить либо легче, либо выглядеть как-то иначе. При этом она также указала на недооценённый симптом в виде очень сильной, разбивающей, тяжёлой усталости, которая сопровождает заболевание с первых дней. Учёный обратила внимание на то, что люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры тяжелее переносят подобное состояние.