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Контактировавший с вице-президентом США Харрис сотрудник заболел ковидом

Политик уже дважды сдала тест, и оба раза результат был отрицательным. Отмечается, что она не уйдёт на карантин, так как полностью вакцинирована.

23 декабря, 02:50
<p>Камала Харрис. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/KamalaHarris/photos/10159562397112923" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kamala Harris</a></p>

Камала Харрис. Фото © Facebook / Kamala Harris

Вице-президент США Камала Харрис полдня провела с сотрудником, тест которого показал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Белый дом.

"В среду утром сотрудник, который работал вместе с вице-президентом в течение дня во вторник, получил положительный результат теста на CoViD-19", — отмечается в сообщении.

После этого медицинское отделение администрации проверило четырёх руководителей, включая также президента Джо Байдена и первую леди Джилл. Как уточнили в Белом доме, заразившийся сотрудник был вакцинирован. Сама Харрис дважды сдала тест, и оба раза результат был отрицательным. Она продолжит проходить обследование и дальше, говорится в записи, и будет придерживаться своего распорядка дня, не уходя на карантин, поскольку полностью вакцинирована.

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Напомним, в конце октября Харрис получила бустерную прививку от ковида. Первую дозу вакцины Moderna вице-премьер в прямом эфире получила в конце декабря прошлого года, а вторую — в конце января.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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