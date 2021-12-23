Контактировавший с вице-президентом США Харрис сотрудник заболел ковидом

"В среду утром сотрудник, который работал вместе с вице-президентом в течение дня во вторник, получил положительный результат теста на CoViD-19", — отмечается в сообщении.

После этого медицинское отделение администрации проверило четырёх руководителей, включая также президента Джо Байдена и первую леди Джилл. Как уточнили в Белом доме, заразившийся сотрудник был вакцинирован. Сама Харрис дважды сдала тест, и оба раза результат был отрицательным. Она продолжит проходить обследование и дальше, говорится в записи, и будет придерживаться своего распорядка дня, не уходя на карантин, поскольку полностью вакцинирована.