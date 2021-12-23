TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым ресурсом 2021 года

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов впервые заняла лидирующую позицию уже в феврале этого года, однако лидерство в основном удерживала, начиная с августа. При этом ещё в прошлом году соцсеть была только на седьмой строчке списка. Вторым в текущем году стал сайт Google. Замкнула тройку лидеров соцсеть "Фейсбук".