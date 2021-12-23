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TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым ресурсом 2021 года

Тройку лидеров замыкает социальная сеть предпринимателя Марка Цукерберга Facebook.

23 декабря, 02:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самым посещаемым ресурсом 2021 года стала социальная сеть TikTok. Согласно данным компании Cloudflare, она обогнала Google, сместив его на второе место, передаёт The Wall Street Journal

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов впервые заняла лидирующую позицию уже в феврале этого года, однако лидерство в основном удерживала, начиная с августа. При этом ещё в прошлом году соцсеть была только на седьмой строчке списка. Вторым в текущем году стал сайт Google. Замкнула тройку лидеров соцсеть "Фейсбук".

Названы самые популярные TikTok-ролики 2021 года в России

Названы самые популярные TikTok-ролики 2021 года в России

А ранее Лайф рассказывал, что в Челябинске общество "Знание" учит пенсионеров пользоваться "Инстаграмом" и TikTok. Занятия проходят бесплатно. Единственное условие — возраст в паспорте, желающие посетить курсы должны быть старше 55 лет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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