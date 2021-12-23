Байден заявил, что готов сразиться с Трампом за кресло президента США в 2024 году
Однако для этого должно быть выполнено одно условие, уточнил действующий глава Белого дома. К ним также готов присоединиться сенатор Тед Круз.
Джозеф Байден. Фото © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден заявил о готовности побороться за президентское кресло в 2024 году со своим предшественником — республиканцем Дональдом Трампом.
"Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова", — сказал Байден в интервью телекомпании ABC.
Нынешний американский лидер также с недоумением спросил, почему он "не должен выдвигаться с Трампом в качестве кандидата", и отметил, что это даже "увеличит шансы". Относительно своего здоровья глава Белого дома посетовал, что "судьба много раз вмешивалась" в его планы.
Между тем о своём намерении вновь сразиться за республиканскую номинацию кандидата в президенты США заявил сенатор от штата Техас Тед Круз. Он напомнил, что в 2016 году стал вторым на праймериз.
"Совершенно точно, без сомнения", — заявил Круз, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность участия в борьбе за республиканскую номинацию, в интервью порталу Truth Gazette.
Ранее Лайф сообщал, что Байдену грозят последствиями из-за попытки "угодить" России. От нынешнего американского президента ждали "более жёсткой линии против РФ", отчего теперь демократам может грозить политический кризис.
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