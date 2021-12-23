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Байден заявил, что готов сразиться с Трампом за кресло президента США в 2024 году

Однако для этого должно быть выполнено одно условие, уточнил действующий глава Белого дома. К ним также готов присоединиться сенатор Тед Круз.

23 декабря, 01:53
<p>Джозеф Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10156432867946104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Джозеф Байден. Фото © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден заявил о готовности побороться за президентское кресло в 2024 году со своим предшественником — республиканцем Дональдом Трампом.

"Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова", — сказал Байден в интервью телекомпании ABC.

Нынешний американский лидер также с недоумением спросил, почему он "не должен выдвигаться с Трампом в качестве кандидата", и отметил, что это даже "увеличит шансы". Относительно своего здоровья глава Белого дома посетовал, что "судьба много раз вмешивалась" в его планы.

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Между тем о своём намерении вновь сразиться за республиканскую номинацию кандидата в президенты США заявил сенатор от штата Техас Тед Круз. Он напомнил, что в 2016 году стал вторым на праймериз.

"Совершенно точно, без сомнения", — заявил Круз, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность участия в борьбе за республиканскую номинацию, в интервью порталу Truth Gazette.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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