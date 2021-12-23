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В Сети появилось изображение нового персонажа из продолжения "Аватара"

Героя с дредами зовут Майлз Сокорро, он находится на воспитании у персонажей из первой части — Джейка и Нейтири. При этом отношения с родителями у мальчика очень разные.

23 декабря, 01:15

Кадр фильма © "Кинопоиск" / "Аватар"

Появилось изображение нового персонажа из предстоящего блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". Его опубликовало издание Empire Magazine.

Отмечается, что героя, волосы которого заплетены в дреды, зовут Майлз Сокорро, также он известен как Спайдер (Джек Чемпион). Майлз родился на военной базе, расположенной на планете Пандора, но был слишком мал, чтобы вернуться на Землю. Позже его взяли в свою семью и воспитали Джейк и Нейтири (герои первой части. — Прим. Лайфа). При этом, по словам продюсера картины Джона Ландау, если Джейк принял мальчика, то Нейтири всегда считала его одним из тех, кто разрушил её дом и убил отца.

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Лайф напоминает, первый фильм "Аватар" вышел в 2009 году, побив сразу несколько рекордов по кассовым сборам. В частности, картина собрала самую большую "кассу" в мире. Рекорд держался десять лет, пока не пришли "Мстители". Однако в 2021 году состоялся повторный прокат "Аватара" в Китае — и фильм вновь вышел на первое место по сборам, превзойдя отметку в два миллиарда долларов. Премьера сиквела намечена на 14 декабря 2022 года. В главных ролях — Мишель Йео, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон и другие.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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