В Сети появилось изображение нового персонажа из продолжения "Аватара"

Отмечается, что героя, волосы которого заплетены в дреды, зовут Майлз Сокорро, также он известен как Спайдер (Джек Чемпион). Майлз родился на военной базе, расположенной на планете Пандора, но был слишком мал, чтобы вернуться на Землю. Позже его взяли в свою семью и воспитали Джейк и Нейтири (герои первой части. — Прим. Лайфа). При этом, по словам продюсера картины Джона Ландау, если Джейк принял мальчика, то Нейтири всегда считала его одним из тех, кто разрушил её дом и убил отца.