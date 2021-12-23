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Москва и Санкт-Петербург покинули первую десятку городов мира по росту цен на жильё

В первую пятёрку входят турецкий Измир, новозеландский Веллингтон, американский Финикс, канадский Галифакс и австралийский Хобарт.

23 декабря, 02:03
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Москва и Санкт-Петербург выбыли из первой десятки рейтинга городов мира по росту цен на жильё Global Residential Cities Index. По итогам третьего квартала 2021 года столица РФ переместилась с пятого на 20-е место, а Петербург упал с восьмой на 15-ю строчку, говорится в отчёте международной консалтинговой компании Knight Frank.

Как пишет РБК, за год московская недвижимость прибавила в цене 22,1%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 28,8%. По словам управляющего партнёра Knight Frank Алексея Новикова, к концу года темп роста стоимости замедлился как на первичную, так и на вторичную недвижимость.

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Что же касается Северной столицы, то в третьем квартале цены выросли на 24,5% в годовом выражении. Динамика во втором полугодии затронула лишь точечные объекты из-за увеличения их строительной готовности либо конкретные наиболее востребованные типы квартир, уточнил гендиректор Knight Frank St. Petersburg Константин Лосюков.

Первую тройку городов по итогам третьего квартала составили турецкий Измир (+34,8%), новозеландский Веллингтон (33,5%) и американский Финикс (33,1%). В первую пятёрку также входят канадский Галифакс (31,7%) и австралийский Хобарт (30,9%).

А ранее Лайф писал, что риелтор Бендриков спрогнозировал снижение цен на квартиры в 2022 году. При этом эксперт агентства недвижимости Сергей Забаров отметил, что стоимость квадратного метра будет расти в соответствии с инфляцией.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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